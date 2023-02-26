توجه مجموعة من الشبان الفلسطينيين الى الحدود الشرقية لقطاع غزة لبدء فعاليات الإرباك الليلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2023 - 22:56

توجه مجموعة من الشبان الفلسطينيين الى الحدود الشرقية لقطاع غزة لبدء فعاليات الإرباك الليلي

منذ 8 mins 26 February، 2023
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