اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2023 - 22:56

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة

منذ 15 mins 26 February، 2023
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