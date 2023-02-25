بالفيديو | مشاهد تظهر إقلاع المسيّرة الايرانية “شاهد 149” أو “غزة” العملاقة لأول مرة

نشرت وسائل اعلام ايرانية مشاهد تظهر تحليق الطائرة المسيّرة “شاهد 149” أو “غزة”، وهي واحدة من أكثر المسيّرات إستراتيجية التي تصنعها إيران، وستقوم مع “كمان 22” بمهام مهمة وبعيدة المدى للقوات المسلحة لايران.

واعلنت وسائل اعلام ايرانية ان المسيّرة شاهد 149 أو “غزة” التي يبلغ طول جناحيها 21 مترا والقادرة على نقل حمولة تصل الى ثلاثة اطنان يصل ارتفاع طيرانها الى 35 ألف قدم أي ما يعادل 10668 مترا.

واوضحت فيما يخص الخصائص العامة للمسيّرة انها طائرة بدون طيار قادرة على حمل شحنة تزن 500 كجم وتطير بسرعة 350 كم / ساعة.

واشارت الى ان “مدة طيرانها تصل الى 35 ساعة، وهو أحد أسباب القدرة التشغيلية العالية لمسيّرة شاهد 149”.

وكان قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة قد كشف في لقاء تلفزيوني مساء امس الجمعة، عن الطائرة المسيرة العملاقة شاهد 149 المعروفة باسم “غزّة” موضحا بانها قادرة على التحليق لفترة زمنية طويلة وتستطيع حمل 9 قنابل في آن واحد.

كما اشار الى الطائرتين المسيرتين شاهد 136 وشاهد 131 معتبرا اياهما من الطائرات المسيرة الانتحارية التي لا نظير لهما في العالم وتتمتعان بقدرات كبيرة.

المصدر: وكالة يونيوز