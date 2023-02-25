حرس الثورة الإسلامية: الاسطول الأمريكي تحت مرمى صواريخنا بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2023 - 02:46

حرس الثورة الإسلامية: الاسطول الأمريكي تحت مرمى صواريخنا بالكامل

منذ 4 ساعة 24 February، 2023
مناورات بحرية - الحرس الثوري - الشهيد نصرالله شفيعي (28)
ايران - عربي وإقليمي

أكد قائد قوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية اللواء حاجي زاده أن الأسطول البحري الأميركي بأكمله في مرمى الصواريخ الإيرانية، وكل السفن الأميركية على مسافة 2000 كلم في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخ إيران.

وأضاف اللواء حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية “حددنا سقف ألفي كيلومتر لصواريخنا احتراماً للأوروبيين ونتمنى أن يُحافظوا على احترامهم”. وكشف قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني أن الطائرات المسيرة الإيرانية “غزة” قادرة على حمل 9 قنابل والتحليق لمسافات طويلة.

المصدر: مواقع

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