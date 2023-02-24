بالفيديو | بيلاروس تجري مناورات عسكرية تشمل أنظمة الصواريخ التكتيكية “إسكندر”

نقلت مصادر اعلامية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع في بيلاروسيا, قوله إن أنظمة الصواريخ التكتيكية “إسكندر”، وأنظمة الدفاع الجوي “إس – 400” التي نشرتها روسيا في بيلاروسيا جاهزة تماماً لأداء المهام المنوطة بها.

واضافت المصادر نقلاً عن المسؤول في الوزارة أن جنود وأطقم الجيش البيلاروسي المعنية تجري مناورات في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة للاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا.

ولفتت الى أن هذه الأنواع من الأسلحة (أنظمة إسكندر) في مهمة قتالية اليوم، وهي جاهزة تماماً لأداء المهام المنوطة بها.

ولم يتضح عدد أنظمة إسكندر القادرة على حمل الأسلحة النووية التي تم نشرها في بيلاروسيا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو (حزيران) الماضي إن موسكو ستزود مينسك بها وبأنظمة دفاع جوي.

وكان الرئيس البيلاروسي أعلن، سابقاً، عن اتفاقات مع روسيا بشأن مساعدة بلاده في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج “إسكندر”، مؤكداً أنه “تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة على أعلى مستوى”.

وقال، في وقت سابق، إنّ “بيلاروسيا وروسيا تمتلكان الموارد والتكنولوجيا الكافية لمقاومة ضغوط العقوبات الغربية”، مشيراً إلى أنه “لن يكون من الممكن إذلال البلدين وتركيعهما بسبب العقوبات”.

المصدر: مواقع