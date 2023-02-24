خطوط الصراع | الانجازات الاستراتيجية للقطبين المتصارعين بعد عام من الحرب بين روسيا والغرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من خطوط الصراع.

عام انقضى على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا، وهي عملية بدات كعملية عسكرية خاصة لكن من الواضح اليوم ان روسيا وجدت نفسها في حرب كاملة شاملة وصعبة.

فما هي المراحل الاساسية لهذه الحرب، وما هو واقعها ومستقبلها، كيف تقرأ وتفسر تصريحات القادة الروس والاميركيين على خارطة النزاع، من المتضرر الاكبر فيما لو طال امد الحرب وهل سيطول؟

اسئلة سنجيب عنهخا مع ضيفي في الستديو الباحث في الشؤون الدولية والعلوم الاستراتيجية الاستاذ رياض عيد .

الان، بعد هذه المعركة ، اعيد الادور الاساس لحلف الاطلسي وقد اكد ذلك بايدن في حديثه الاخير من كييف بانه لا بديل عن الاطلسي.

الاهداف الاستراتيجية التي حققتها روسيا من العملية العسكرية في اوكرانيا



روسيا عادت لتلعب دورها بندّية مع اميركا وتقول لها ، انتهى عهد العربدة الانكلوسكسونية واستعيد دوري بقوة في نظام عالمي جديد .

المصدر: قناة المنار