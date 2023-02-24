جمعية مصارف لبنان تعلن تعليق إضرابها لمدّة أسبوع بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 13:42
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استشهاد الشاب الفلسطيني محمد جوابرة (22 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
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رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: شعبنا ومقاومته الشجاعة لن يسمحا لأي كان بأن يجهض انتفاضتهما المتصاعدة في الضفة
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مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: واشنطن ستقدم لأوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار
جمعية مصارف لبنان تعلن تعليق إضرابها لمدّة أسبوع بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
منذ 9 mins
24 February، 2023
جمعية مصارف لبنان
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