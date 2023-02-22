ميقاتي: للتوافق على انتخاب رئيس جديد لتحريك التفاهم مع “صندوق النقد الدولي”

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي “كلنا أمل بأن الخروج من المحنة الراهنة قريب لا محالة وسيستعيد لبنان عافيته وحضوره الوازن على الخارطة السياسية العالمية”. وشدد على “أهمية توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي”.

كلام ميقاتي جاء الاربعاء خلال اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023-2025، واضاف ميقاتي “يسعدني أن أرحّب بكم مجددا اليوم لاطلاق عمل اللّجنة التوجيهية المشتركة الخاصة بتنفيذ أولويات العام 2023 لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان، الذي كنا وقعناه في نيسان الفائت ، بهدف الاستثمار في مجالات الصحة والتربية والخدمة الاجتماعية، باعتبارها خط الدفاع الاول لتنمية المجتمع”.

وتابع ميقاتي “لعل أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الحكومة اللبنانية وعائلة الامم المتحدة في لبنان والمانحين من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني”، واضاف “خصوصا وأن من أولويات إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع المواطنين ونظم الحماية الاجتماعية الشاملة وحصول المواطن على الخدمات الاساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا”.

ورأى ميقاتي ان “أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لاعادة لبنان على طريق التعافي”، ووتابع “بعد الاستشارات والاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الامم المتحدة، توصلنا الى تحديد اولويات تعيدنا الى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام