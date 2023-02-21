العمل البلدي لحزب الله يستعرض تقديماته في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 18:52

العمل البلدي لحزب الله يستعرض تقديماته في البقاع

منذ 1 ساعة 21 February، 2023
لبنان
في بعلبك عرضٌ لتقديمات العمل البلدي لحزب الله في البقاع خلال لقاء جامع لبلديات المنطقة.

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