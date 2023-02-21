وكالة فارس: الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس يعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 21 2023 - 09:34

وكالة فارس: الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس يعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار

منذ 33 mins 21 February، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات