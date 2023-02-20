ماذا اوضح مجلس البحوث العلمية في لبنان عن الهزة التي وقعت اليوم؟

أفاد “المركز الوطني للجيوفيزياء” التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، أن هزة أرضية سجّلت في السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء يوم الإثنين 20 شباط 2023، حدد موقعها على الساحل التركي بقوة 6.3 على مقياس ريختر ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون”.

وتابع البيان: “يهم مركز الجيوفيزياء ان يوضح انه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن ان يشعر المواطنون ببعض منها، ولكن ليس هناك أي خطر من امواج التسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط”.