الاتحاد العمالي العام في لبنان يزور الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية لتقديم التعازي بضحايا الزلزال

استقبل جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية – الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفد الاتحاد العمالي العام في لبنان ، برئاسة بشارة الأسمر، وذلك في مبنى الاتحاد العام بدمشق، وقدم وفد الاتحاد العمالي العام في لبنان أحر التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في 6 شباط الجاري، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، معربين عن وقوف عمال لبنان إلى جانب الشعب السوري في مصابه الجلل، والاستعداد التام لتقديم المساعدة المطلوبة وكل ما يمكن لتخطي الآثار التي خلفها الزلزال.

بدوره الرفيق جمال القادري شكر الوفد اللبناني ونوّه لكل الجهود التي بذلت في إطار المساعدة على تجاوز تداعيات الزلزال، والتي كان عمال لبنان حاضرين فيها، من خلال فرق الإنقاذ التي شاركت بالأعمال الإغاثية، والمساعدات التي قدمت للمتضررين.

وأكد القادري عمق العلاقات والروابط التي تجمع الطبقة العاملة في البلدين، وأهمية استمرار التنسيق وتعميق التعاون الذي لم يتوقف يوماً مع الاتحاد العمالي العام في لبنان في كل القضايا التي تهم الشعبين عموماً والطبقة العاملة خصوصاً.

المصدر: بريد الموقع