قائد الشرطة الصهيونية يحذر من احتمال وقوع اغتيال سياسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 20 2023 - 13:56

قائد الشرطة الصهيونية يحذر من احتمال وقوع اغتيال سياسي

منذ 1 ساعة 20 February، 2023
المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي يتحدث للقناة 12 في مقابلة أجريت معه في 18 شباط ، 2023
المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي يتحدث للقناة 12 في مقابلة أجريت معه في 18 شباط ، 2023
كيان العدو

حذر المفوض العام للشرطة الصهيونية كوبي شبتاي من أن المناخ السياسي الحالي قد يؤدي إلى أعمال عنف مميته، وناشد الصهاينة بـ”تخفيف ألسنة اللهب”

 

وتيرة التظاهرات المناوئة لحكومة نتنياهو آخذةٌ بالتصاعد
وتيرة التظاهرات المناوئة لحكومة نتنياهو آخذةٌ بالتصاعد

وقال شبتاي للقناة 12: “أتيت إلى هنا إلى الاستوديو لسبب لقد حاولت الامتناع عن هذا النوع من المقابلات. لكن الوضع الذي نحن فيه يبقيني مستيقظا في الليل. نحن على منحدر حاد، جدل ملتهب، وأشخاص يكتبون أمورا دون التفكير في التأثير الذي يمكن أن يكون لها على الطرف الآخر”.
وأضاف: “رأينا قنبلة يدوية تلقى مع عواقب وخيمة في مظاهرة قبل 40 عاما، مما أسفر عن مقتل إميل غرونزفيغ. رأينا اغتيالا لرئيس وزراء”، في إشارة إلى اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق رابين في عام 1995.
“نرى هذه التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي. علينا تخفيف ألسنة اللهب… سنبذل كل ما في وسعنا لمنع المساس بأي شخصية عامة ، كل الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لمنع تكرار حوادث عنف”.

المصدر: اعلام العدو

التعليقات

ذات صلة