قائد الشرطة الصهيونية يحذر من احتمال وقوع اغتيال سياسي

حذر المفوض العام للشرطة الصهيونية كوبي شبتاي من أن المناخ السياسي الحالي قد يؤدي إلى أعمال عنف مميته، وناشد الصهاينة بـ”تخفيف ألسنة اللهب”

وتيرة التظاهرات المناوئة لحكومة نتنياهو آخذةٌ بالتصاعد

وقال شبتاي للقناة 12: “أتيت إلى هنا إلى الاستوديو لسبب لقد حاولت الامتناع عن هذا النوع من المقابلات. لكن الوضع الذي نحن فيه يبقيني مستيقظا في الليل. نحن على منحدر حاد، جدل ملتهب، وأشخاص يكتبون أمورا دون التفكير في التأثير الذي يمكن أن يكون لها على الطرف الآخر”.

وأضاف: “رأينا قنبلة يدوية تلقى مع عواقب وخيمة في مظاهرة قبل 40 عاما، مما أسفر عن مقتل إميل غرونزفيغ. رأينا اغتيالا لرئيس وزراء”، في إشارة إلى اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق رابين في عام 1995.

“نرى هذه التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي. علينا تخفيف ألسنة اللهب… سنبذل كل ما في وسعنا لمنع المساس بأي شخصية عامة ، كل الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لمنع تكرار حوادث عنف”.

المصدر: اعلام العدو