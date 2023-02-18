معهد أبحاث الزلازل التركي: هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في كهرمان ماراش – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2023 - 14:06

معهد أبحاث الزلازل التركي: هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في كهرمان ماراش

منذ 5 mins 18 February، 2023
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