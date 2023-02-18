باسيل: يريدون الاصلاح ويقررون الاتيان برئيس جمهورية فاسد ورياض سلامة سيحاسب والا لن تكون قيامة للوطن

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال جمعية عمومية لقطاع الشباب في التيار في الربوة، بعنوان “القصة كلا”: “للجنرال في عيده أقول انت الحلم والحلم لا يشيخ، واضفت في احدى المرات انت الكرامة والكرامة لا تشيخ، العام الفائت قلت له انك بالعمر تكبر ولكن بالكرامة انت اكبر، بعيدك ال 88 تبقى جبلا والجبل لا يشيخ”.

وقال: “الوهم ان تصدق ان الفاسدين سيصبحون قديسين، الحلم لا يتوقف لان المعركة هي معركة الخير على الشر،نحن اناس حلمنا لا يوقف ولا يشيخ، وحلمنا هو الحافز لنضالنا وسننتصر لينتصر الاصلاح على الفساد،رياض سلامه سيحاسب والا لن تكون قيامة للوطن”.

واضاف: “يريدون الاصلاح ويقررون الاتيان برئيس جمهورية فاسد ورئيس حكومة فاسد، وينزعجون اذا قلنا كلا ومئة كلا،فلا احد يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام