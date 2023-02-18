البيت الأبيض: بايدن سيطلب من الكونغرس تمويلا جديدا لكييف إذا لزم الأمر

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة، إذا لزم الأمر، لطلب أموال إضافية من الكونغرس لدعم أوكرانيا، ولكن هذا ليس مطروحا حتى الآن.

وقال كيربي: “آمل ألا نضطر للقيام بذلك.. لكننا بالتأكيد جاهزون”، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول موعد إرسال الطلب المناسب.

كما ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، فإن الإدارة الأمريكية لا تزال “في مرحلة مبكرة” من حيث إنفاق الأموال المخصصة بالفعل.

وقال مسؤول البنك المركزي السويسري: “أعتقد أنه حوالي 42 مليار دولار.. أغلبها مخصص للمساعدة الأمنية، كما رأيت، بدأنا بالفعل في إرسال حزم مساعدات.. ونعتقد أن هذه الأموال ستكون كافية لمعظم العام”.

ووفقا له، من غير الممكن حتى الآن القول على وجه اليقين متى سترسل الإدارة الأمريكية طلبا جديدا، وأضاف كيربي “بالطبع، إذا فهمنا أننا بحاجة إليها سنفعلها”، وأوضح أنه يمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء مسبقا.

وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في “الناتو” كييف بإرسال أسلحة إليها، وكلفت البرامج عشرات المليارات من الدولارات.

من جانبها، قالت موسكو مرارا، إن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وستصبح المعدات العسكرية هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: وكالات