ماذا قال الناجي من الزلزال باسل حبقوق بعد عودته؟

عاد الى لبنان المواطن باسل حبقوق الذي نجا من زلزال تركيا بعد انتشاله حياً رغم بقائه اكثر من يومين بين الانقاض. كما وصل جثمان الشاب إيلي حداد.

وتحدث حبقوق من المطار فشكر ل”شباب الدفاع المدني جهدهم”، وقال: “كانوا يحفرون بأيديهم من أجل العثور على ناجين وضحايا”، وأكد “وجوب تثبيتهم اليوم قبل الغد”.

وعن قدرته على الاستمرار تحت الردم، قال: “كنت أستمد القوة من وجه ابنتي وعائلتي، وكان أملي الوحيد العودة حيا إليهم. كنت أتوسل الله بألا يجرب أمي بي، وأصلي المسبحة دائما”.

وشكر ل”الدولة التركية جهودها، رغم الفاجعة الكبيرة التي ألمت بها”، وشكر حبقوق ل”كل من دعا له بالنجاة وأضاء له شمعة”.