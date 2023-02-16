تعليق من وهاب على معادلة السيد نصر الله

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ان “المعادلة التي طرحها السيد حسن ستكون عنوان المرحلة” مضيفا “لن نموت من الجوع والحصار وإذا استمر الغرب في سياسة الحصار لن تكون المنطقة بخير”.