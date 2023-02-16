تعليق من وهاب على معادلة السيد نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 19:50

تعليق من وهاب على معادلة السيد نصر الله

منذ 32 mins 16 February، 2023
وهاب
لبنان
اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ان “المعادلة التي طرحها السيد حسن ستكون عنوان المرحلة” مضيفا “لن نموت من الجوع والحصار وإذا استمر الغرب في سياسة الحصار لن تكون المنطقة بخير”.
 

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