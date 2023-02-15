قطاع صيدا في “حزب الله” ارسل شاحنات الدفعة الأولى من رحماء إلى متضرري سوريا

أرسل قطاع صيدا في “حزب الله” شاحنات المرحلة الأولى من حملة “رحماء” التي أطلقها ، وشملت الجمع والفرز والتوضيب للمواد العينية من الأدوية والالبسة والبطانيات والمواد الطبية إضافة إلى مبالغ مالية نقدية لإيصالها إلى متضرري الزلزال في سوريا.

وأشرف على هذه الحملة مسوؤل الفرع الاجتماعي في قطاع صيدا هلال حلو بمشاركة فرق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الإمام المهدي والهيئات النسائية.

وكان مسوؤل قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر قد زار مستودع التوضيب في الغازية على رأس وفد من القطاع مثنيا على “جهود الفرق العاملة ومقدما الشكر لهم على وقوفهم إلى جانب اخوتهم من الشعب السوري ومعلنا انطلاق المرحلة الثانية من حملة “رحماء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام