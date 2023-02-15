تقرير مصوّر| زلزال الدولار يصيب لبنان بشدة ويصيب كل القطاعات بالفوضى والإرباك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 23:38

تقرير مصوّر| زلزال الدولار يصيب لبنان بشدة ويصيب كل القطاعات بالفوضى والإرباك

منذ 3 ساعة 15 February، 2023
الدولار في لبنان
تقارير مصورة - لبنان

زلزال الدولار يصيب لبنان بشدة ويصيب كل القطاعات بالفوضى

المصدر: قناة المنار

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