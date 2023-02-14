زاخاروفا: هذا هو ما يسمى بـ “حرب الغرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني”

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الطموحات الأمريكية أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وتدمير أوكرانيا.

وفي تعليقها على تصريح لأحد مسؤولي البيت الأبيض مفاده أن “المسؤولين الأمريكيين يضغطون على كييف لتصبح أكثر نشاطا في الأعمال القتالية”، كتبت زاخاروفا في صفحتها على “تلغرام”: “هذا هو ما يسمى بـ “حرب الغرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني”.

وأضافت: “لقد دمر الليبراليون الأمريكيون الجدد أوكرانيا ويقومون بإبادة الشعب الأوكراني. طموحات الهيمنة الأمريكية تؤدي إلى خسائر فادحة”.

المصدر: وكالات