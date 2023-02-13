الإحتلال يمدد اعتقال الشيخ خضر عدنان الإداري رغم إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ أن المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) مددت اعتقال الشيخ خضر عدنان (44 عامًا)، حتّى يوم الاثنين المقبل، وهو مضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ خضر عدنان من منزله في بلدة عرابة / جنين، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ. وخلال هذه السنوات خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

المصدر: مواقع