اعلام العدو: مقتل الجندي الذي اصيب بجروح خطيرة في عملية حاجزشعفاط بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 20:50

اعلام العدو: مقتل الجندي الذي اصيب بجروح خطيرة في عملية حاجزشعفاط بالقدس

منذ 1 ساعة 13 February، 2023
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