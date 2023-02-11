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February 11 2023 - 01:32

بالفيديو | هتافات الله أكبر تدوي في مدن ايران عشية ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

منذ 2 ساعة 10 February، 2023
انطلاق مسيرات ضخمة في أنحاء ايران بمناسبة الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

دوت نداءات “الله أكبر” في أرجاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء اليوم الجمعة احتفاءً بالذكرى السنوية الــ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وتزيّنت سماء المدن الإيرانية كافة في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن يخرج الشعب الايراني يوم غد السبت في مسيرات حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وتأكيداً على ثباتهم جيلاً بعد جيل على مبادئ الثورة التي بعثت الأمل في نفوس كل المستضعفين والمظلومين في العالم.

المصدر: يونيوز

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