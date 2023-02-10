قافلة مساعدات شبابية: “من صيدا العروبة الى سوريا الأبية.. يسقط قانون قيصر” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 17:06

قافلة مساعدات شبابية: “من صيدا العروبة الى سوريا الأبية.. يسقط قانون قيصر”

منذ 12 mins 10 February، 2023
قافلة مساعدات
لبنان

انطلقت قافلة مساعدات من مدينة صيدا الجنوبية الجمعة باتجاه سوريا بمبادرة من الشباب الصيداوي تحت شعار “من صيدا العروبة الى سوريا الأبية.. يسقط قانون قيصر” محملة بـ90 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الاغاثية والفرش والاغطية.

وأكد عضو اللجنة الشبابية في صيدا لاسقاط قانون قيصر بلال البزري ان “المبادرة تأتي انطلاقا من الواجب الانساني والموقف الرافض للحصار على سوريا من اجل بلسمة جراح الشعبي السوري جراء الكارثة التي حلت بعد الزلزال المدمر”، ولفت الى ان “هذه القافلة لن تكون وحيدة وستتبعها قوافل عدة”، مشيرا الى ان “هذه المبادرة لاقت اقبالا واسعا من كافة الشرائح سواء من اللبنانيين او حتى من المخيمات الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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