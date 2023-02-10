من مشهد الى حلب…خدام مقام الامام الرضا(ع) في خدمة ضحايا الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 11:48
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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 22.300 ضحية وعشرات آلاف المصابين
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: عدد الضحايا في البلاد بلغ أكثر من ثمانية عشر ألفا
السلطات السورية: عدد الضحايا في عموم سوريا أكثر من 3777 ضحية وأكثر من 5579 إصابة
السلطات السورية: الأعداد الكبيرة من الضحايا ما زالت تحت انقاض الركام
الرئيس السوري بشار الأسد يتفقد منكوبي الزلزال في مدينة حلب
رئاسة مجلس الوزراء السوري تعلن المناطق المتضررة جراء الزلزال في حلب واللاذقية وحماه وإدلب هي مناطق منكوبة
قافلة مساعدات جديدة من هيئة الحشد الشعبي في العراق تصل الى مدينة حلب السورية وتضم 400 شاحنة محملة بمعدات ثقيلة ووقود
مصادر تركية: دمار كبير لحق بخطوط السكك الحديدية في ولاية قهرمان مرعش والسلطات تلغي جميع خدمات القطارات
مصادر تركية: نحو 40% من المباني في مدينة قهرمان مرعش مركز الزلزال تضررت بشكل كبير
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يبحث هاتفياً مع الامين العام للأمم المتحدة ضرورة تقديم المساعدة للمتضررين
عبداللهيان لغوتيريش: إيران ترحب بالتعاون الإقليمي وطهران مستعدة لإرسال فرق إغاثية إلى منطقة إدلب السورية
عبداللهيان يؤكد باتصاله مع غوتيريش ضرورة إتباع الوكالة الدولية للطاقة الذرية السلوك الفني بشأن البرنامج النووي الايراني
الحركة الأسيرة تعلن حالة الاستنفار والحداد على روح الشهيد أحمد أبو علي الذي توفي صباحا جراء الإهمال الطبي بسجون الاحتلال
مكتب إعلام الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تغلق كافة الأقسام في السجون بعد استشهاد الأسير أبو علي من الخليل
حركة حماس: يتحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن جريمة القتل البطيء للأسير أحمد أبو علي
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد احمد ابو علي: جريمة الإعدام البطيء التي تنتهجها إدارة السجون بحق أسرانا خطيرة
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان: نناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووقف الحرب الظالمة على الدولة والشعب السوري
من مشهد الى حلب…خدام مقام الامام الرضا(ع) في خدمة ضحايا الزلزال
منذ 33 mins
10 February، 2023
بيئة ومنوعات
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صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
خدام مقام الامام الرضا(ع)
زلزال تركيا وسوريا
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