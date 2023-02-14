هل يمكن التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها؟ ولماذا كثر الحديث عن زلزال إسطنبول؟

مهما حاول العلم فلا يزال من غير الممكن التنبؤ بالزلازل. لذلك، في حالة الشك، كل ثانية مهمة بمجرد ظهور علامات حدوث زلزال. يعمل الباحثون على أنظمة إنذار مبكر معقدة تهدف إلى المساعدة في منح الأشخاص في المناطق المعرضة للزلزال مزيدًا من الوقت على الأقل للوصول إلى بر الأمان. ليس أقلها في المدن الكبرى مثل إسطنبول التي لطالما توقع الباحثون حدوث “هزة أرضية فائقة” وشيكة هنا.

لسوء الحظ، هناك زلازل لا يمكن التحذير منها وبالتأكيد ليس إنذارًا مبكرًا ووفقًا لماركو بونهوف من مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) بوتسدام ، فإن آخر زلزال عنيف وقع في جنوب شرق تركيا هو أحد هذه الزلازل. والسبب في ذلك هو أن المنطقة المكتظة بالسكان تقع في المنطقة المجاورة مباشرة لمركز الزلزال. لكن ليس من المفترض أن تكون كل الزلازل مدمرة، فبحسب الخبير الألماني والذي أجرى موقع MDR الاخباري حوارا معه، “إذ أن العديد من الزلازل تحدث في قاع البحر.

على أي حال، يعمل الباحثون بشكل مكثف على أنظمة الإنذار التي ينبغي أن تنبه الناس في المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن. لقد كانوا يبحثون عن علامات مؤكدة على حدوث زلزال قادم منذ عقود، لكن حتى الآن لم تكن أي من الأساليب موثوقة تمامًا. لذا فإن الشيء الوحيد المتبقي هو الإنذار المبكر عند حدوث زلزال.

قياس الموجات الزلزالية

بحسب دراسة نشرتها مجلة Geophysical Research Letters غالبًا ما يتم تثبيت أنظمة الإنذار الإقليمية في المناطق التي تقع في منطقة خطر للزلازل على طول حدود الصفائح التكتونية. هناك، يسجل نظام من أجهزة الاستشعار في الأرض الاهتزازات في الأرض مباشرة. وذلك لأن الزلازل تنتج أنواعًا مختلفة من الموجات الزلزالية، بما في ذلك موجات الضغط منخفضة الاهتزاز

ومع ذلك، إذا كنت قريبًا جدًا من مركز الزلزال، فسيصلك الإنذار متأخرا. يتم تشغيل الإنذار مباشرة بواسطة إشارات الوقت الفعلي من شبكة المراقبة. ثم تقوم البنية التحتية المرتبطة أيضًا بإيقاف خطوط الكهرباء والغاز وإيقاف القطارات وتحذير الصناعة

شارات الجاذبية والذكاء الاصطناعي

قال باحثون فرنسيون إنه يمكن تقدير الزلازل القوية بدقة باستخدام الرصد الآلي والتحليل الفوري لإشارات الجاذبية. لقد قدم باحثون فرنسيون طريقة في العام الماضي باستخدام إشارات تسمى إشارات الجاذبية المرنة السريعة (PEGS)، وهذه هي نتيجة تحولات الصخور المفاجئة وتسبب تغيرات قصيرة المدى في الجاذبية. وأهم شيء في هذه الطريقة هو أنها تتحرك بسرعة الضوء، مما يسمح بحركة أسرع من الموجات الزلزالية باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي، تمكن فريق البحث من استخدام هذه الإشارات لنظام تحذير أسرع بثماني ثوانٍ من أفضل نظام قياس للموجات الزلزالية، كما نشر موقع MDR الإخباري الألماني

السلوك الغريب للحيوانات

هل من الممكن أن تكون بعض الحيوانات تستشعر قبل البشر أن الأرض على وشك الاهتزاز؟ هل من المحتمل أن يكون لديها “حاسة سادسة” تخبرها بذلك؟ تم مناقشة السلوك غير الطبيعي للحيوانات باعتباره نذيرًا للزلازل. كما تتعامل العديد من المشاريع البحثية مع الملاحظات القصصية للضفادع الهاربة أو الماعز العصبي. ألقى خبراء من مركز بحوث علوم الأرض GFZ نظرة فاحصة على الدراسات حول السلوك الغريب للحيوانات. ولكن حتى الآن، لم تكن أي مجموعة بحثية قادرة فعليًا على التنبؤ بالزلازل بشكل موثوق.

زلزال إسطنبول

كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن تحذيرات بحدوث زلازل شديدة في منطقة إسطنبول، وبحسب مجلة Geophysical Research Letters فإن المنطقة الجنوبية الشرقية من أوروبا إلى الشرق الأوسط هي منطقة يمكن أن تحدث فيها زلازل شديدة بشكل متكرر، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية هنا. بالنسبة للمنطقة المحيطة بالعاصمة التركية إسطنبول، على سبيل المثال، كان الباحثون يتوقعون منذ فترة طويلة حدوث “زلزال فائق” وشيك يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة. وتعتبر هذه المنطقة جزءا من نظام صدع شمال الأناضول النشط.

المصدر: dw.com+ موقع المنار