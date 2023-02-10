حزب الله : ندعو الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 01:28
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عمليات البحث عن ناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة في تركيا وسوريا مستمرة ومناشدات دولية لتكثيف المساعدات
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 21000 ضحية وعشرات آلاف المصابين
نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في جنوب البلاد إلى 17674 وفاة وأكثر من 72000 جريح
وزير الصحة السوري حسن الغباش: عدد ضحايا الزلزال حتى اللحظة بلغ 1347 ضحية و2295 مصابا
الغباش: حجم الكارثة كبير جدا وتداعياتها ستكون طويلة الأمد والحصار الغربي زاد من معاناة السوريين
موفد المنار إلى حلب: أكثر من 20000 شخص من دون مأوى وفرق الانقاذ تواصل العمل للبحث عن الناجين والضحايا
وزارة النقل السورية: استقبال 40 طائرة مساعدات في المطارات المدنية الثلاثة تحمل مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال المدمر
حزب الله: أمام المأساة الكبيرة فإن مسؤوليتنا الشرعية والانسانية تقتضي وضع كل امكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها
حزب الله: عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات الغذائية والاسعافية من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة
حزب الله: ندعو الى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية وتقديم الإعانات لمراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية
حزب الله: ندعو الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية
وزير الإعلام زياد المكاري للمنار: لا يمكن السيطرة على الإشاعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي
المكاري: نأسف لطريقة تعاطي بعض الإعلام اللبناني مع سوريا وندعوه إلى تغطية الأحداث الإنسانية بعيدا عن أي اعتبار
البنك الدولي يعلن عن مساعدات بقيمة 1.78 مليار دولار لتركيا لتلبية الاحتياجات الميدانية العاجلة
الأمين العام للأمم المتحدة: ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتزايدون بشكل مطرد وعشرات الآلاف يعانون من ظروف الشتاء القاسية
انطونيو غوتيريش: سأكون سعيدا إذا قررت الأمم المتحدة فتح نقاط حدودية إضافية في سوريا لإيصال المساعدات للمنكوبين
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: نتمنى السعادة والسلام للشعبين السوري والتركي مع خالص مواساتنا
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تفعل خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات لمواجهة أي مخاطر طبيعية محتملة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: من المؤسف تجاهل دول تقديم المساعدة للشعب السوري تحت عنوان العقوبات
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يتحرك لانتخاب الرئيس وفق دستور الطائف واي قواعد لا ينص عليها الدستور ليست ملزمة لأحد
الرئيس التونسي قيس سعيّد يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا إلى رتبة سفير
مدينة سيينا الإيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد سلسلة هزات أرضية خفيفة
وزير الخارجية الإيراني: التعاون مع وكالة الطاقة الذرية مستمر لكننا نصر على بقائه تقنيا وأن تبقى الوكالة بعيدة عن السياسة
حزب الله : ندعو الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية
منذ 2 ساعة
9 February، 2023
عاجل
حزب الله
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حزب الله : مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها
حزب الله : ندعو الى أوسع مشاركة في الحملة الإنسانية وندعو الراغبين في تقديم الإعانات الى التوجه الى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية في كل المناطق
حزب الله في بيان : أمام المأساة الكبيرة نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يوماً بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني
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