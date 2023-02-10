حزب الله : ندعو الى أوسع مشاركة في الحملة الإنسانية وندعو الراغبين في تقديم الإعانات الى التوجه الى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية في كل المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 01:28

حزب الله : ندعو الى أوسع مشاركة في الحملة الإنسانية وندعو الراغبين في تقديم الإعانات الى التوجه الى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية في كل المناطق

منذ 2 ساعة 9 February، 2023
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