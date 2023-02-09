حب الله استقبل وفدا من “الجبهة الديمقراطية”.. لن نترك فلسطين وموعدها التحرير وزوال الاحتلال

استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله حسن حب الله الخميس وفدا قياديا من “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل، وكان بحث في التطورات الفلسطينية واللبنانية.

وحيا المجتمعون “الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يواجه آلة العدو الصهيوني”، واستنكروا “الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الجيش الصهيوني المحتل ضد الفلسطينيين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقتلهم الشباب والأطفال وهدمهم المنازل في أبشع جريمة إرهابية موصوفة عرفها التاريخ الحديث”.

ودعا المجتمعون “المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة للقيام بواجباتهم وإدانة العدوان الصهيوني الإرهابي المتواصل على الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحميله المسؤولية الجزائية نتيجة سياساته العنصرية والإجرامية”، وحيوا “أبطال فلسطين وشهداء فلسطين وأسرى فلسطين في سجون الاحتلال العنصري الإرهابي”، وأكدوا “لن نترك فلسطين وموعدها التحرير وزوال الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام