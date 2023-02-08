هزة ارضية خفيفة في لبنان شعر بها سكان الجنوب والبقاع والمناطق الساحلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 21:40

هزة ارضية خفيفة في لبنان شعر بها سكان الجنوب والبقاع والمناطق الساحلية

منذ 26 mins 8 February، 2023
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