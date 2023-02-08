لبنانيون ينتظرون أنباء عن مصير أبنائهم بعد زلزال تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 21:38

لبنانيون ينتظرون أنباء عن مصير أبنائهم بعد زلزال تركيا

منذ 1 ساعة 8 February، 2023
تقارير مصورة - لبنان

اللبنانيون ينتظرون بفارغ الصبر انباء عن مصير ابنائهم بعد زلزال تركيا.

المصدر: قناة المنار

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