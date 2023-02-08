العاصفة “فرح” تنحسر

بدأت العاصفة “فرح” بالانحسار التدريجي عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء الكتل القطبية الباردة التي تؤدي الى موجات من الصقيع حتى نهاية الأسبوع.

وحذرت مصلحة الارصاد الجوية من انقطاع الطرق الجبلية والداخلية بسبب تراكم الثلوج ومن تشكل الجليد وخطر الانزلاقات.



توقعات الطقس:

الأربعاء: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ( دون معدلاتها الموسمية بحوالي 6 درجات ساحلا)، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث بر ق ورعد خلال فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، تخف حدة الامطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، وتسيطر الجبهة القطبية الباردة على البلاد فتؤدي الى موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 800 متر لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة تجنبا للانزلاقات.

الخميس: غائم جزئيا مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة ، وتسقط الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع ال 800 متر خاصة في المناطق الشمالية والداخلية خلال الفترة الصباحية، يتكون الضباب على المرتفعات ويتشكل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 900 متر .

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تشكل الجليد في سهل البقاع والطرق الجبلية التي تعلو عن 1000 متر.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى. يتحول الطقس مساء الى غام جزئيا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الليل ، وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1000 متر.

-الحرارة المتوقعة غداً على الساحل من8 الى 14 درجة، فوق الجبال من -2 الى درجة، في الداخل من -5 الى 2.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية ، سرعتها بين 20 و 45 كم/س.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية