الرئيس التركي: لن نسمح باستمرار بقاء المواطنين في الشارع وسنتصرف سريعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 13:22

الرئيس التركي: لن نسمح باستمرار بقاء المواطنين في الشارع وسنتصرف سريعاً

منذ 24 mins 8 February، 2023
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