هذا مجموع ضحايا زلزال تركيا وسوريا حتى الآن…

تتواصل عمليات البحث عن ناجين الثلاثاء غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 6250 شخصًا حتى الآن في تركيا وسوريا، في سباق مع الزمن وفي ظلّ طقس شديد البرودة.

ففي تركيا بلغت الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا حتى الساعة 4544 قتيلًا، فيما تجاوز عدد الجرحى العشرين ألفًا.

أما في سوريا، فقد قُتل 1712 شخصًا وأُصيب 3640 آخرون بحسب السلطات السورية وجهات الإغاثة.

وكان اعقب الزلزال 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجات ظهر الاثنين وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر الثلاثاء. وكان ضرب تركيا في 17 آب/أغسطس 1999 زلزال قوي تسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في اسطنبول.

المصدر: ا ف ب