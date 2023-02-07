المقدسيون يعتصمون منعا لهدم منازلهم في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 18:10

المقدسيون يعتصمون منعا لهدم منازلهم في القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 7 February، 2023
البناء المهدد بالهدم
البناء المهدد بالهدم
فلسطين - كيان العدو

أبلغت بلدية القدس (المحتلة) نحو 100 مقيم فلسطيني في مبنىٍ بحي سلوان، في شرقي القدس، بقرار هدم المبنى الذي تقيم فيه 11 عائلة. وبحسب صحيفة هآرتس ستقوم البلدية بإجراءات “إنفاذ القانون” ضد السكان، حيث تحاول هدم المبنى منذ سنة 2014، لكن نضالًا جماهيريًا وضغوطاً دولية أعاقوا ذلك. وتعهّد نائب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ، في تغريدة، أن المبنى سيُهدم خلال ايام .

 

بعد إعلان الاحتلال عن نيته هدم المبنى اعتصم أهالي حي واد قدوم ببلدة سلوان أمامه تأكيداً على صمودهم وثباتهم رغم تهديدات الاحتلال والبرد القارس .

المصدر: اعلام العدو

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