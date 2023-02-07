جهاد الصمد: لمساعدة تركيا وسوريا معا وعدم الكيل بمكيالين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2023 - 18:10

جهاد الصمد: لمساعدة تركيا وسوريا معا وعدم الكيل بمكيالين

منذ 2 ساعة 7 February، 2023
جهاد الصمد
لبنان

دعا النائب جهاد الصمد في بيان له الثلاثاء “الدول العربية وبقية دول العالم والمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة إلى تقديم المساعدات العاجلة لسوريا، ومساعدتها في مواجهة الزلزال الذي ألحق بها أضراراً بشرية ومادية كبيرة”.

ورأى الصمد أنه “أمام هول الخسائر الضخمة بشرياً ومادياً في تركيا وسوريا بسبب الزلزال، نجد أنّ أغلب الدول المنظمات الدولية تتوجه لمساعدة تركيا، وهو أمر نطالب به ونحض عليه، لكنها تتجاهل سوريا بشكل كبير، برغم أنّ الخسائر المادية والبشرية في سوريا موازية لما هي في تركيا وربما أكبر”، وتابع “كأنّه لم يكف سوريا ما دمرته الحرب فيها، وما ألحقته بها من ضرر كبير في بناها التحتية، ما أضعف قدراتها على مواجهة تداعيات الزلزال وآثاره المدمرة عليها، وبالتالي فإنّ تقديم المساعدات إلى سوريا يجب أن تكون أكبر وعاجلة”.

وناشد الصمد “الدول والمنظمات العربية والدولية باسم الإنسانية مساعدة تركيا وسوريا معا وعدم الكيل بمكيالين وعدم إرتباط أعمال الإغاثة بحسابات سياسية”، واضاف “إذا كنّا نتفهم سياسة الكيل بمكيالين بما يتعلق بالمواقف السياسية، فإنه من غير المقبول أبداً إتباع هذه السياسة بما يتعلق بأعمال الإغاثة وحياة البشر ومساعدتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة