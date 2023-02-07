الوزير حمية: وفد انقاذي لبناني توجه الى سوريا

وصف وزير الأشغال علي حميه، في حديث إذعي، الزلزال الذي وقع في سوريا بالكارثة الإنسانية، معلنا عن أن”بعثة لبنانية مؤلفة من الصليب الأحمر، فوج إطفاء بيروت، الدفاع المدني، إدارة الكوارث والجيش توجهت إلى سوريا صباح اليوم لتساعد في عملية إنقاذ الضحايا من تحت الركام”.

وفي ما يتعلق بعمل الوزارة في ظل الجو العاصف في لبنان، أكد “أنها تقوم منذ بداية فصل الشتاء بفتح الطرق الدولية منعا للفيضانات وكذلك الطرق الجبلية من خلال جرف الثلوج ولا تزال مستمرة في مهمتها”، لافتا إلى أن “آليات الوزارة تعمل منذ ساعات الفجر على فتح الطرق الجبلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام