جمعية الإمام المنتظر العالمية اقامت لقاء فكريا في ذكرى مولد أمير المؤمنين عليّ عليه السلام

بمناسبة ذكرى مولد أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، أقامت جمعية الإمام المنتظر العالمية ضمن لقاء اليوم الموعود الفكري المئة و ستين بمشاركة شخصيات دينية وسياسية وفعاليات إجتماعية وثقافية بضيافة فضيلة السيد عبد الحسين الحسيني عن روح والده سماحة السيد علي الحسيني وروح والدته، في دارته ببلدة الانصار البقاعية بإدارة الأستاذ الحاج حسين مدلج.

افتُتح اللقاء بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمنشد و القارئء محمد النمر ، ثم قرأ السيد علي عباس حديث الكساء اليماني .

ثم كانت كلمة لسماحة الشيخ بلال طبيخ تحدث عن عظمة شخصية الإمام علي عليه السلام في شتى الميادين مستشهدا بكلام قاله العالم اللغوي ومكتشف علم العروض الخليل بن احمد الفراهيدي بحق امير المؤمنين .ع. وختم كلمته بقصيدة علوية تلبية لطلب الحضور.

بعدها قدم الدكتور حسام شعلان رعد بحثا مختصرا ربط فيه بين أقوال للامام علي عليه السلام وبين ما أثبتت مصداقيته الدراساتُ العلمية ُ المعاصرة والحديثة.

ثم أنشد المنشد محمد عبدالغني النمر مولدًا من وحي المناسبة.

واختتم اللقاء بدعاء الفرج مع الحاج حسين عبيد.

المصدر: موقع المنار