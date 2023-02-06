بلدية بيروت دعت للابلاغ عن أي اضرار لحقت بالمنازل او الأبنية إثر الهزة الأرضية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان لها الاثنين أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتنسيق مع المجلس البلدي لمدينة بيروت، طلب من الدوائر الفنية المختصة في البلدية أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل عند حصول أي طارئ قد يحصل جراء العوامل الطبيعية أو غيرها ولتجنب أي خطر او ضرر قد يلحق بالمواطنين “.

وتابع البيان “كما طلب المحافظ عبود من المواطنين وسكان العاصمة، عند رؤية أي تشققات او تصدعات ظاهرة في الأبنية أو المنازل على إثر الهزة الأرضية التي ضربت لبنان فجر اليوم الاثنين، الاتصال فوراً على الرقم 71028964 ليصار الى ارسال مهندسين وفنيين من مصلحة الهندسة في بلدية بيروت للكشف الفوري، لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم “.

وذكر البيان “المواطنين وسكان مدينة بيروت بضرورة الاتصال بغرفة عمليات فوج إطفاء مدينة بيروت على الرقم 175 للإبلاغ عن أي حادث، وهم في خدمة أهالي بيروت على مدار الساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام