الدفاع الروسية تعلن تصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين والسيطرة على مواقع مهمة بدونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاحد عن التقدم والسيطرة على مواقع مهمة في محور دونيتسك وتصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين واعتراض العديد من الصواريخ في مناطق متفرقة.

وقالت الوزارة فبي بيان لها عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا “في محور كوبيانسك، دمرت قواتنا وحدات من الألوية الميكانيكية الأوكرانية 14 و 92 في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية”، وتابعت “كما تم إيقاف في نفس المحور (كوبيانسك) وفي مناطق غريانيكوفك، وليمان بيرفي وكوتلياروفكا في منطقة خاركوف، وكذلك غابة بوبوف في جمهورية لوغانسك الشعبية، أنشطة ست مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وتم تصفية ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم العسكري وأسلحتهم”.

ولفت البيان الى انه “في محور كراسني ليمانسك، تم استهداف وتدمير وحدات من الفرقة 25 المحمولة جوا و 71 و 95 من الألوية الهجومية واللواء السابع والعشرون للحرس الوطني في مناطق نوفوسادوفوي، يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ستيلماغوفكا، تشيرفونايا ديبروفا جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي، وتم تدمير أكثر من 120 جنديا أوكرانيا”.

واضاف البيان “في محور دونيتسك هزمت قواتنا وحدات الألوية الميكانيكية 110 و35 و 36 التابعة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي 118 في مناطق سبورنو وأفدييفكا وكراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تصفية أكثر من 115 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20 ومدافع هاوتزر D-30 في مناطق ياسنوبرودوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية”، وتابع “في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم تصفية أكثر من 130 جنديا أوكرانيا من اللواء الآلي 72 للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية واللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفودوروفكا بمنطقة زاباروجيه، وتم تدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika و D-30 وD-20 في زاباروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأكد البيان “تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية أوغلدار”، وتابع “في محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر D-30 ومدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya في كاشكاروفكا ودنيبروفسكي في منطقة خيرسون”، واضاف “تم إسقاط مسيرتين أوكرانيتيتن في مناطق مستوطنات يغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وأليوشكا في منطقة خيرسون”، ولفت الى انه “تم إسقاط 11 صاروخا من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة Uragan و HIMARS في منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه”.

المصدر: روسيا اليوم