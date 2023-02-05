الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما وعاصفا مع رياح قوية تتخطى ١٠٠كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ٥ أمتار ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 100 كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها يومي الثلاثاء والاربعاء.

-الحال العامة: يشتد تأثير العاصفة فرح على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم الاحد وتبلغ ذروتها صباح يوم غد الاثنين حيث تتساقط أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود ال 100 كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها يومي الثلاثاء والاربعاء حيث تلامس ال 600 متر في المناطق الشمالية، تبدأ العاصفة بالانحسار التدريجي اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء وتسيطر رياح شمالية قطبية باردة تؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية مع موجة من الصقيع تستمر حتى نهاية الاسبوع المقبل، من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرقات الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة، معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 1,4 الى 2,19 مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الاحد: غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر حيث تشكل معها السيول وانجراف التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد كما تشتد سرعة الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 90 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار خاصة شمال البلاد خلال الليل لذا نحذر من خطر تطاير ألواح الطاقة الشمسية، الخيم الزراعية، اللوحات الاعلانية والاشجار المعمرة، تتساقط الثلوج بكثافة على ارتفاع 1300 متر وما فوق مما يؤدي الى قطع بعض الطرقات الجبلية.

الإثنين:غائم وعاصف مع رياح قوية تتخطى ال 100كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ال 5 أمتار ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطارغزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتتشكل السيول الجارفة على الطرقات كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1100 متر نهارا وتلامس ال 900 متر خلال الليل، لذا يرجي توخي الحذر خلال سلوك الطرقات الجبلية خاصة طريق ضهر البيدر.

الثلاثاء:غائم اجمالا مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتقعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س خلال فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء ال600 متر خاصة شمال البلاد لذا يرجى توخي الحذر خلال سلوك بعض الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج حيث من المتوقع ان تكون مقطوعة.

الأربعاء:غائم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة ( دون معدلاتها الموسمية حوالي ال 4 درجات)، تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، تخف حدة الامطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا خلال الليل وتسيطر الجبهة القطبية الباردة على البلاد فتؤدي الى موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر والتي تؤدي الى الانزلاقات لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 11 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الداخل من 5 الى 8 درجات.

– ارياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 50 كم/س، تشتد ليلا لتصل الى 80 كلم/س خاصة شمال لبلاد.

– الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب الكثيف على المرتفعات وغزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و 90 %.

– حال البحر: مائج الى هائج.

– حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي:575 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام