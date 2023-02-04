نفذت “جمعية بربارة نصار”، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان، وقفة تضامنية أمام السرايا الحكومية مع مرضى السرطان البالغين “استنكارا لحرمانهم من ادوية السرطان”، شارك فيها نقيب الصيادلة جو سلوم وعدد من المرضى.

واستعرضت الجمعية الصعوبات التي يواجهها المرضى في ظل ارتفاع سعر الادوية والعلاج، وتلت اسماء عشرات ضحايا المرض من مختلف المناطق على وقع عزف الفرقة التابعة للكشاف السرياني موسيقى لكل اسم من ضحايا السرطان.

وقال رئيس الجمعية هاني نصار: “عهد علينا ان تبقى هذه الجمعية داعمة لمرضى السرطان البالغين، وهذه القضية قضية حياة او موت”.

أضاف: “منذ ايام سمعنا عن اتجاه لرفع الدعم عن الادوية الباهظة الثمن، لكننا ضد هذا القرار، ولن نستسلم وسنبقى نعمل وقد اشرنا الى السرقات والتهريب سابقا. اليوم اقفل مستودع الكرنتينا واصبح دواء المريض في المستشفى”.

وتابع: “يا ساكن هذه السرايا، 5 ملايين دولار وعدتنا بها منذ ثلاث اشهر وقلت انها ستنتقل الى حساب وزاره الصحة من اجل ادوية امراض السرطان، اين هذه، بالامس 70 مليون دولار على صيرفة في يوم واحد وهي تكفي لثمن ادوية امراض السرطان لمده شهرين، خففوا السرقات يتأمن كل شيء”.

ختاما التقطت صورة لشابات مصابات بالسرطان مقابل السرايا وقد رفعن شعارات مطالبة ومنددة”.