نقيب الصيادلة : حجب الدواء عن مرضى السرطان هو بمثابة جريمة متعمدة

اعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم في كلمة خلال التحرك الذي دعا اليه أمام السرايا الحكومية دعماً لمرضى السرطان، أن “حجب الدواء عن مرضى السرطان هو بمثابة جريمة متعمدة، ولن يتم السكوت عن رفع الدعم عن دواء السرطان او التمادي في حجبه عن الكثير من المرضى”.

كما ناشد اللبنانيين “ان يصحوا من سباتهم واستسلامهم والنزول الى الشارع، لأن تعاطي الدولة مع مرضى السرطان باستخفاف ولا مبالاة هو نموذج لتعاطيها معهم”.

في هذا السياق أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض “الاستمرار في قرار دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية”، وأن “لا تغيير على هذا الصعيد والبند المقدم من الوزارة إلى الجلسة المقبلة للحكومة خير دليل على ذلك”.