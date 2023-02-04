كتائب الـقسـام: مقاتلونا اشتبكوا مع الاحتلال وأجبروه على الانسحاب من مخيم عقبة جبر (شبكة القدس الاخبارية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2023 - 16:50

كتائب الـقسـام: مقاتلونا اشتبكوا مع الاحتلال وأجبروه على الانسحاب من مخيم عقبة جبر (شبكة القدس الاخبارية)

منذ 52 mins 4 February، 2023
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