الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة وعشرات الآليات العسكرية على جبهات القتال بأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2023 - 16:50
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الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة وعشرات الآليات العسكرية على جبهات القتال بأوكرانيا
منذ 1 ساعة
4 February، 2023
الحرب في اوكرانيا
الدفاع الروسية
روسيا
مقتل جنود اوكران
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