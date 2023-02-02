مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 2-2-2023

بِوِدٍّ كبيرٍ وتَحياتِ التقدير – كانت زيارةُ رئيسِ كتلة ِالوفاءِ للمقاومةِ النائب محمد رعد ووفدٍ من الكتلةِ للرئيس العماد ميشال عون ..

فعلى مرمَى ايامٍ من الذكرى السابعةَ عَشْرةَ لارساءِ العلاقاتِ التشاركيةِ بينَ التيارِ الوطني الحر وحزبِ الله، حمَلَ الوفدُ تقديرَ الامينِ العامِّ للحزبِ وقيادتِه للرئيسِ عون، وللعلاقاتِ الثنائيةِ الوازنةِ التي عَززت الشراكةَ الوطنية، ووَفَّرت مُناخاً مؤاتياً لبناءِ مشروعِ الدولة، وحمَت لبنانَ بالمعادلةِ الذهبية ..

ومن الرابية أكدَ النائبُ رعد حرصَ حزبِ الله وعزمَه على مواصلةِ هذهِ العلاقةِ وفقَ الاسسِ التي اسهمَ الرئيسُ عون في ارسائها على الصدقِ والوضوحِ والشجاعةِ في مقاربةِ الاختلافِ بروحٍ حواريةٍ جادة، وتَفَهُّمٍ مُتَبَادَلٍ بَعيدٍ عن الضوضاءِ والصخَب ..

وعن الاستحقاقِ الرئاسي فانَ الحراكَ الذي تحتَ الاضواءِ وذاكَ البعيدَ عنها لم يَحسِما الخيارات، على انَ المحسوم َ لدى الاعمِّ الاغلبِ من الأفرقاء هو ضرورةُ الحوارِ وتضافرِ الجهودِ للخروجِ من الفراغِ ومستنقعِ الازمات ..

ولحث اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم وايجاد مخرج للازمة بحسب الخارجية الفرنسية، فان لقاء سيعقد الاثنين في باريس يضم مثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الاميريكة ومصر وقطر والسعودية..

وعلى الاراضي اللبنانية مطالبُ الناسِ معلقةٌ على نوايا اجتماعِ المجلسِ المركزي لمصرفِ لبنان، وتعاميمِ حاكمِه التي عَمَّمَت الفوضى الماليةَ ولم تَكبَح جُموحَ الدولارِ الى الآن ..

وفي العتمةِ الاميركيةِ المفروضةِ على لبنانَ محاولةٌ فرنسيةٌ لاضاءةِ شمعةٍ عبرَ منسقِ الدعمِ الدوليّ السفير بيار دوكان الذي يجولُ على المسؤولينَ بمهمةٍ رسميةٍ تتعلقُ بدعمِ فرنسا للنهوضِ بقطاعِ الطاقةِ في لبنان، بحسَبِ بيانِ السفارةِ الفرنسيةِ في بيروت ..

بحسَبِ المقاومةِ في فلسطينَ فانَ الرسائلَ وصلت الى قيادةِ تل ابيب بانَ التماديَ بالعدوانيةِ أو الاستفرادِ بالاسرى غيرُ مسموح، فيما رأى المحللون الصهاينةُ انَ عدمَ وقوفِ حكومةِ نتنياهو عندَ الخطوطِ الحمرِ الفلسطينيةِ سيَتسببُ بالحرب ..

وعن الحربِ النازيةِ بوجهِها الجديدِ على روسيا قالَ الرئيسُ فلاديمير بوتين، ان الردَّ عليها وعلى دباباتِها القادمةِ لن يكون فقط بالدبابات، واِنَ الشعبَ الروسيَ سيَصُدُّ الغربَ مجتمعاً في هذه المعركة ..

المصدر: قناة المنار