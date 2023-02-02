بغداد: الحوار بين طهران والرياض شأن ثنائي

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عن ملفات النقاش المطروحة بين وزيري الخارجية العراقي فؤاد حسين والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته بغداد الخميس.

وقال الصحاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” “سيلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته إلى بغداد اليوم بالرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين”.

وأضاف “سيبحث الوزير السعودي مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة إضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريباً”.

وبشأن ما إذا كانت زيارة وزير الخارجية السعودي ستشمل نقاشات حول استئناف الحوار بين طهران والرياض في العاصمة بغداد، أوضح الصحاف أن “الحوار بين طهران والرياض شأن ثنائي”، مؤكداً دعم بلاده “مسارات الحوار في المنطقة لما يعكسه ذلك من ترتيبات جوهرية لمصالح أطرافها بشكل جماعي”.

المصدر: روسيا اليوم