استهداف قاعدة زليكان التركية في العراق بصواريخ غراد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تعرّض قاعدة زيلكان التركية التي تضم قوات تركية في محافظة نينوى لقصف صاروخي.

وجاء في بيان جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان العراق، أن “8 صواريخ وجهت إلى معسكر زيلكان في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى التي تضم القوات التركية”.

وأضاف البيان: “بحسب المعلومات الأولية، سقط صاروخان داخل المعسكر، في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه، من دون أن تسفر عن خسائر بشرية”.

وتبنى فصيل يدعى “لواء أحرار العراق” الهجوم، وأكد أن “الوحدة الصاروخية للمقاومة الإسلامية استهدفت المعسكر بـ20 صاروخاً من نوع غراد”، مؤكداً أن عملياته ستستمر ولن تتوقف إلا بعد انسحاب القوات التركية.

وكان “لواء أحرار العراق” قد تبنى في 3 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي هجوماً صاروخياً على المعسكر ذاته، إضافةً إلى هجوم صاروخي آخر وقع في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

يُشار إلى أنَّ الطائرات التركية تستهدف باستمرار أيضاً قرى ومناطق عراقية. وقد تركّزت الغارات التركية في 20 تموز/يوليو الماضي على مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أدى إلى سقوط عددٍ من المدنيين شهداء وإصابة العشرات.

ووجه العراق في 23 تموز/يوليو شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بعقد جلسة طارئة بشأن الاعتداءات التركية.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد تحدث في السابق عن الانتهاكات التركية، معتبراً أن اختراق حدوده يحرج حكومتي بغداد وأربيل، مؤكداً أن وجود تركيا على أراضي العراق مرفوض.

المصدر: وكالات