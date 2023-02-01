بعد زيارة بلينكن الى تل أبيب.. هل يسلح الكيان الاسرائيلي أوكرانيا؟؟

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.

وعندما سئل نتنياهو خلال حوار مع شبكة “سي ان ان” ما إذا كان بإمكان كيانه تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية، أجاب: “حسنا، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر”.

وأكد نتانياهو أن الولايات المتحدة نقلت مخزونا من ذخيرة المدفعية المخصصة للكيان الإسرائيلي إلى أوكرانيا.

وقال إن “الولايات المتحدة أخذت جزءا كبيرا من الذخائر المخصصة لإسرائيل ومررتها إلى أوكرانيا، وبصراحة فإن إسرائيل أيضا تتصرف بطرق لن أفصلها هنا ضد مصانع الأسلحة الإيرانية التي تستخدم ضد أوكرانيا”.

وأضاف نتنياهو أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي في النزاع بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في شباط/فبراير من العام الماضي، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.

ولفت الى أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال “لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة. وفي حال ظهرت، سأفكر في ذلك بالتأكيد”.

وتأتي هذه التصريحات غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى الكيان الإسرائيلي، حيث حض تل أبيب على زيادة دعمها لأوكرانيا.

وأبلغ وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين بلينكن بأنه سيزور أوكرانيا لإعادة فتح سفارة بلاده، وهي أول زيارة من نوعها منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق نفتالي بينيت قد قام بزيارة مفاجئة إلى موسكو في آذار/مارس للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لم ينجح في ترتيب مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية